यूपी में 16 अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, अनुभाग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद समेत कई SO के विभाग बदले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सचिवालय में तैनात छह अनुभाग अधिकारियों और दस समीक्षा अधिकारियों का स्थानांतरण गुरुवार को किया गया। न्याय विभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी राजेंद्र प्रसाद यादव को स्थांनांतरित करते हुए नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में भेजा गया है।

इसी प्रकार अनुभाग अधिकारी शेर बहादुर को नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग से न्याय विभाग, धनंजय कुमार को कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग से खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सीमा गुप्ता को खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, संजय गौतम को वित्त विभाग से सतर्कता विभाग और देवेश कुमार मिश्र को सतर्कता विभाग से वित्त विभाग में स्थानांतरित किया गया है।