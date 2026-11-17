राज्य ब्यूरो, लखनऊ। किशोरियों को माहवारी के दौरान साफ-सफाई, खानपान और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जानकारी देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिक्षा सत्र चलाए जाएंगे।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वी. हेकाली झिमोमी ने सोमवार को एनेक्सी भवन में राज्य स्तरीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक यह निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों में लड़कियों के सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने की नीति पर सख्ती से पालन किया जाए।

किशोरियों को माहवारी शुरू होने से पहले ही इसकी सही जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे इसे लेकर डर और झिझक महसूस न करें। स्कूलों में होने वाले सत्रों में माहवारी चक्र, साफ-सफाई, पौष्टिक खानपान और एनीमिया से बचाव के बारे में बताया जाए।