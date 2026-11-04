यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के साथ मिलेगा अतिरिक्त पोषण, अब बच्चों को परोसा जाएगा ताजा हलवा और उपमा
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब मिड-डे मील के साथ अतिरिक्त पोषण मिलेगा। पीएम पोषण योजना के ...और पढ़ें
HighLights
मिड-डे मील संग बच्चों को अतिरिक्त पोषण मिलेगा।
सूजी का हलवा और नमकीन उपमा परोसा जाएगा।
6 नवंबर धनतेरस से योजना की शुरुआत होगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय और अन्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड-डे मील के साथ अतिरिक्त पोषण भी मिलेगा। पीएम पोषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों को सूजी से बना ताजा मीठा हलवा और नमकीन उपमा परोसा जाएगा।
इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में योजना के दायरे में आने वाले विद्यालयों में लागू होगी। इसके तहत महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा तथा दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में नमकीन उपमा दिया जाएगा।
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इस तरह बच्चों को हर महीने पांच दिन अतिरिक्त पोषणयुक्त भोजन मिलेगा। इसकी शुरुआत छह नवंबर को धनतेरस से होगी। स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए मां समूह, विद्यालय प्रबंध समिति और टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है।