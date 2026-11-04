यूपी के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के साथ मिलेगा अतिरिक्त पोषण, अब बच्चों को परोसा जाएगा ताजा हलवा और उपमा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय और अन्य सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड-डे मील के साथ अतिरिक्त पोषण भी मिलेगा। पीएम पोषण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में विद्यार्थियों को सूजी से बना ताजा मीठा हलवा और नमकीन उपमा परोसा जाएगा।

इसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी जिलों में योजना के दायरे में आने वाले विद्यालयों में लागू होगी। इसके तहत महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में मीठा हलवा तथा दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में नमकीन उपमा दिया जाएगा।