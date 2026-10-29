यूपी के स्कूलों में गूंजेंगे 12 संगीतमय प्रार्थना गीत, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ही दी है आवाज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी स्कूलों में अब प्रार्थना सभाओं को अधिक रोचक और प्रेरणादायी बनाने के लिए 12 संगीतमय प्रार्थना गीतों के वीडियो का इस्तेमाल किया जाएगा।

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआइईटी) ने ये वीडियो तैयार किए हैं। इन गीतों को विद्यार्थियों और शिक्षकों ने ही गाया है। अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने वीडियो का विमोचन किया।

गीतों में हम होंगे कामयाब, बादल पे पांव है, तेरी है जमीन, तेरा आसमान, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमको मन की शक्ति देना, तुम्हीं हो माता, इंसाफ की डगर पे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, नेकी की राह, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, तेरी पनाह में रखना और ऐ मालिक तेरे बंदे हम शामिल हैं।