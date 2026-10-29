यूपी में पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए स्कूलों की नई पहल, अब रोज 30 मिनट लगेंगी अतिरिक्त क्लास

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पांच फरवरी से शुरू होंगी। विद्यार्थियों को समय से पाठ्यक्रम पूरा कराने और दोहराई के लिए पर्याप्त समय देने के लिए शिक्षकों को रिवर्स टाइम टेबल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए रोज 30 मिनट से एक घंटे तक अतिरिक्त कक्षाएं चलेंगी। परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए विद्यार्थियों को रोज 15 से 20 मिनट खेलकूद के लिए निकालने की सलाह दी गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बुधवार को राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान (एसआइईटी) में आनलाइन संवाद के दौरान ये निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव, जनगणना और अन्य प्रशासनिक कार्यों के कारण पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय प्रभावित हो सकता है। इसलिए शिक्षक शेष समय का बेहतर उपयोग करें। कैच-अप प्लान के तहत कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाई कराने के साथ सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चे एक-दूसरे की मदद से सीख सकें।

विद्यार्थियों को बिंदुवार उत्तर लिखने, महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करने और जरूरत के अनुसार चार्ट, ग्राफ व चित्र बनाने की सलाह दी गई। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध माडल प्रश्नपत्रों और पुराने प्रश्नपत्रों से अभ्यास करने व ढाई से तीन घंटे के माक टेस्ट देने को कहा गया।

अभिभावकों से बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालने की अपील की गई। निपुण भारत मिशन के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का आकलन अब बालवाटिका से कक्षा पांच तक होगा। इसके दो चरण 20 से 30 दिसंबर और 20 से 30 जनवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे।