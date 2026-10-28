पक्के घर के बाद अब यूपी के परिवारों बड़ा तोहफा देने जा रही योगी सरकार, रोजगार को लेकर तैयार किया ये तगड़ा प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्रामीण परिवारों को पक्का घर देने के बाद अब उन्हें दूसरी बुनियादी सुविधाओं का लाभ दिलाने पर जोर है। मकान मिलने के बावजूद यदि पेयजल, बिजली, रसोई गैस और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं तो परिवारों के जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं आ पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को दूसरी सरकारी योजनाओं से जोड़ने और आवास निर्माण की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई गई।

मंगलवार को लखनऊ के होटल हयात में ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 42 लाख से अधिक और मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत करीब छह लाख आवास आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति-पत्र भी वितरित किए।

कार्यशाला में उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आवास योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और निर्माण में गुणवत्ता से समझौता न हो। अधिकारियों को लाभार्थियों के चयन में पात्रता का ध्यान रखने और निर्माण पूरा होने तक नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।