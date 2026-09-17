यूपी में नदियों का पानी घटा तो बढ़ी कीचड़ और गंदगी की चुनौती, हादसों में पांच की मौत

जागरण टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना समेत प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पानी से राहत मिल रही है, लेकिन जलस्तर घटने के बाद कीचड़, गंदगी और दुर्गंध ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। कई जगह संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित है। नदी में डूबने और मकान-दीवार गिरने समेत विभिन्न हादसों में पांच लोगों की मौत हुई है।

वाराणसी में गुरुवार को गंगा का जलस्तर 67.87 मीटर दर्ज किया गया। यह चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर से काफी नीचे है। पानी घटने से घाटों की सीढ़ियां दिखाई देने लगी हैं, लेकिन उन पर गाद और मिट्टी की मोटी परत जमा है। सुरक्षा के लिए घाटों पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तैनात है।

नौका संचालन अभी बंद है। घाटों का आपसी संपर्क पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह छत और हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में हो रहा है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी छत पर हो रही है। प्रयागराज में गंगा 80.85 और यमुना 79.59 मीटर पर आ गई हैं। दोनों नदियों का खतरे का निशान 84.734 मीटर है।

फर्रुखाबाद में गंगा 136.70 मीटर पर स्थिर रही, जबकि रामगंगा 20 सेंटीमीटर घटकर 136.40 मीटर पर पहुंची। पानी उतरने के बाद गंदगी और दुर्गंध से लोग परेशान हैं। उन्नाव में गंगा 20 सेंटीमीटर घटी, लेकिन कटरी क्षेत्रों में रास्ते खराब हैं। बांदा में केन और यमुना घटने से चार रपटों पर आवागमन बहाल हुआ है।