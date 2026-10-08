उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में दो निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद, नतीजे की तस्वीर हो गई साफ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच में दो निर्दलीय प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हो गए हैं। इनमें तेलंगाना के प्रत्याशी कांटे सायन्ना व लखनऊ के ओमकार नाथ चौरसिया शामिल हैं।

इन दोनों के पास नामांकन के लिए जरूरी 10 विधायक प्रस्तावक के रूप में नहीं थे, इसलिए दोनों ने बगैर प्रस्तावकों का नाम लिखे ही अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए थे।

चुनाव अधिकारी अजीत कुमार वर्मा ने बुधवार को जांच के दौरान दाेनों के नामांकन पत्र निरस्त कर दिए। अब 10 सीटों के लिए 10 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं।

इनमें भाजपा के आठ व सपा के दो उम्मीदवार शामिल हैं। नौ अक्टूबर को नाम वापसी के बाद इनके निर्वाचन की घोषणा हो जाएगी।

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