28 August Ka Mausam: पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे इलाकों में लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है।

पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। बदायूं जिले में 15 सेमी और गोंडा में 13 सेमी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कल कैसा रहेगा मौसम 28 अगस्त को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैसा होगा मौसम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 अगस्त को केवल कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान है। कुछ जिलों में भारी बारिश के कारण सतह पर पानी बहने और कम से मध्यम स्तर की अचानक बाढ़ की आशंका जताई गई है।

इन जिलों में बाढ़ का खतरा मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव का खतरा बन सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महोबा, जालौन और झांसी में अचानक बाढ़ का जोखिम जताया गया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर, उन्नाव, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली के निचले इलाकों में पानी भरने और सतह पर पानी के तेज बहाव की आशंका व्यक्त की गई है।

किसानों के लिए एडवाइजरी मौसम की इस स्थिति को देखते हुए कृषि और आपदा प्रबंधन विभाग ने विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को खेतों में पानी की निकासी का उचित प्रबंध करने और गीले मौसम में खाद, सिंचाई या कीटनाशकों के छिड़काव को टालने की सलाह दी गई है। सब्जियों व छोटी फसलों को गिरने से बचाने के लिए सहारा देने को कहा गया है।