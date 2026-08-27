यूपी-चंडीगढ़ से आती थी प्रीमियम शराब, मुजफ्फरपुर में आनकाल होम डिलीवरी, अब एक्शन की तैयारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। नगर थाने के मोतीझील पांडेय गली के एक मकान के ग्राउंड फ्लोर में खड़ी खुली जीप ये अंग्रेजी शराब जब्ती मामले में फरार मुख्य धंधेबाज राहुल पटेल को पुलिस अबतक गिरफ्तार नहीं कर सकी है।

जांच में पुलिस को पता चला कि राहुल शराब तस्करी का पुराना खिलाड़ी है। इसके पहले नगर व उत्पाद थाने की कार्रवाई में वह कई बार जेल जा चुका है।

जमानत पर बाहर आते ही वह फिर से अंतरराज्यीय सिंडिकेट के जरिए शराब का नेटवर्क खड़ा कर लेता था। बताया गया कि वह सामान्य शराब के बजाय उत्तर प्रदेश व चंडीगढ़ समेत अन्य राज्यों से महंगे एवं प्रीमियम ब्रांडों की ही खेप मंगाता था।

मोतीझील पांडेय गली स्थित घर को उसने सेफ हाउस बना रखा था। वहां से साथी रोहित कुमार के माध्यम से शहर में आनकाल ब्रांडेड शराब की होम डिलीवरी कराता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए नगर थाने की विशेष टीम संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस उसका आपराधिक रिकार्ड खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि शराब धंधबाज राहुल समेत अन्य की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अंचल व निबंधन कार्यालय से संपर्क कर संपत्ति का पता लगाया जा रहा है। पूर्व में राहुल पर सीसीए-तीन के तहत कार्रवाई हो चुकी है।

जेल भेजे गए रोहित को रिमांड पर लेगी पुलिस पांडेय गली इमें छापेमारी कर एक दिन पूर्व पुलिस ने मकान के ग्राउंड फ्लोर में खड़ी खुली जीप से अंग्रेजी शराब जब्त की थी। मौके से राहुल फरार हो गया था।