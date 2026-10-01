उत्तर प्रदेश में शासन का सख्त फरमान, सड़क टूटने पर अब ठेकेदार ही नहीं, मुख्य अभियंता पर भी चलेगा कार्रवाई का चाबुक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे और राम वन गमन मार्ग के निर्माण के बाद सड़क टूटने की घटनाओं से शासन ने सबक लिया है। लोक निर्माण विभाग की सड़क परियोजनाओं के काम में लापरवाही को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। किसी भी सड़क परियोजना में लापरवाही पाए जाने पर अब मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अभी सड़क परियोजनाओं के काम में इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराने व जुर्माना लगाने के साथ ही पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने का प्रविधान है।