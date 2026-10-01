16 साल की रागिनी का बड़ा कारनामा, कुशीनगर के तीन यूथ क्लबों से जुड़े 150 से अधिक ग्रामीण युवा

जागरण संवाददाता, पडरौना। एनसीआर के द श्री राम स्कूल में 11वीं की छात्रा 16 वर्षीय रागिनी राज्यलक्ष्मी सिंह ने सितंबर 2025 में पडरौना से ‘सिटिजन-वाई (CitznY)’ की शुरुआत की। उद्देश्य था ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के युवाओं को ऐसा मंच देना, जहां वे अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाकर समाधान के लिए आवाज बुलंद कर सकें।

हनुमान इंटर कालेज से शुरू हुई यह मुहिम अब तीन यूथ क्लबों तक पहुंच चुकी है। इनमें 16 से 18 वर्ष की उम्र के 150 से अधिक युवा जुड़े हैं। क्लबों में पुस्तकालय, युवाओं के कौशल विकास और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें प्रशासन और नीति-निर्माताओं तक पहुंचाने की रणनीति बनाई जा रही है।