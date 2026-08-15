यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए आज से शुरू होगी ओटीएस योजना, 100% ब्याज और सरचार्ज होगा माफ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये में फंसे लाखों भवन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की घड़ी आ गई है। शनिवार 15 अगस्त से प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू होने जा रही है।

योजना के तहत बकायेदारों को केवल मूल गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करना होगा और इसके साथ जुड़ा शत प्रतिशत ब्याज व सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। सरकार ने योजना का लाभ उठाकर बकाया चुकाने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया है।

ओटीएस का लाभ एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये पर मिलेगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियां शामिल हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के अलावा सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों को भी योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने बकायेदारों को एकमुश्त भुगतान के साथ किस्तों की सुविधा भी दी है।

योजना लागू होने के 30 दिन के भीतर कम से कम एक-तिहाई मूल बकाया जमा करना होगा। शेष राशि दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। हालांकि पूरा मूल बकाया तीन माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। मूल राशि पूरी जमा होते ही ब्याज और सरचार्ज पर शत प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।