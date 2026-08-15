बरेली में पंचायत सहायक ने बनाए 300 से ज्यादा फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, VDO की आईडी-पासवर्ड कर लिया था चोरी

जागरण संवाददाता, बरेली। पंचायत सहायक विशाल ने 300 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बना दिए। वह काफी समय से अपने जनसेवा केंद्र पर लोगों से मनचाहे रुपये वसूलकर प्रमाणपत्र जारी करता रहा। इसकी जानकारी होने पर शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी नरेश कुमार राठौर ने हाफिजगंज थाने में तहरीर दी।

आरंभिक जांच में पता चला कि उसने ग्राम विकास अधिकारी की लॉग-इन आईडी व पासवर्ड चोरी कर लिया था। उसी के जरिये फर्जीवाड़ा करता रहा। जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्रों के आवेदन पर संबंधित निकाय या ग्राम पंचायत जांच कराती है। सत्यापन के बाद इन आवेदनों को जारी किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्य ग्राम विकास अधिकारी करते हैं।