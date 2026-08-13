यूपी के वित्तविहीन शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस चिकित्सा का लाभ; पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के बाद अब प्रदेश सरकार वित्तविहीन (निजी) विद्यालयों के शिक्षकों को भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ देने जा रही है। प्रदेश में ऐसे 35 हजार विद्यालय हैं और उनके तीन लाख से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी बीएसए को इसके क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए विकसित किए गए पोर्टल (http://cmtcts-upsdc-gov-in) पर पना पंजीकरण करना होगा। शिक्षक द्वारा अपना और अपने आश्रितों का इस पोर्टल पर उनके आधार कार्ड के अनुसार विवरण दर्ज करना होगा। संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रथम स्तर पर सत्यापन व अनुमोदन के लिए शिक्षक का आवेदन भेजना होगा।