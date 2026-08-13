यूपी में आउटसोर्स भर्तियों के लिए जल्द शुरू होगा वेंडरों का रजिस्ट्रेशन, 10 दिनों में तैयार होगा पोर्टल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती शुरू करने के लिए मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों (वेंडरों) का रजिस्ट्रेशन जल्द शुरू होगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यूपीकास) का पोर्टल दस दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। जिसके बाद यूपीकास मैनपावर सप्लाई करने वाले वेंडरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर देगा। विभाग भी आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने वाले कार्मिकों के लिए निगम को आवेदन दे सकेंगे।

सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के मुताबिक उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन (यूपीडेस्को) के माध्यम से विकसित कराया जा रहा यूपीकास का पोर्टल दस दिनों के अंदर तैयार हो जाएगा।इसके बाद तत्काल वेंडरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।