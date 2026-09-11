यूपी के परिषदीय स्कूलों में TLM बनाने के लिए मिले 56.37 करोड़ रुपये, विषयवार सामग्री तैयार करने के निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) तैयार करने के लिए 56.37 करोड़ रुपये मिलेंगे। कक्षा एक से पांच तक की कक्षाओं में शिक्षकों को अपने-अपने विषय और पाठ के अनुसार टीएलएम की पहचान कर उसका निर्माण करना होगा।

इसके लिए विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर, कार्डशीट, मानचित्र आदि खरीदे जा सकेंगे। टीएलएम का संबंध सीखने-सिखाने के उद्देश्य और लर्निंग आउटकम से होना चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग ने टीएलएम तैयार करने में कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री के इस्तेमाल पर जोर दिया है।