UP में अब दिन में नहीं कटेगी लाइट, रात में सिर्फ इतनी देर के लिए होगी कटौती; विभाग ने जारी किया शेड्यूल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पिछले कई दिनों से प्रदेश में रात के वक्त व्याप्त बिजली का संकट अब दूर होता दिख रहा है। चार दिनों में लगभग चार हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ने से दिन में जहां पूरे प्रदेश को बिजली कटौती से मुक्त रखने का दावा किया जा रहा है वहीं रात में भी आधे घंटे से कम ही कटौती की नौबत आ रही है।

अगले 10 दिनों में लगभग 2400 मेगावाट और उत्पादन बढ़ाकर पावर कारपोरेशन प्रबंधन त्योहारों के दौरान प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की तैयारी में है। कोयले के गीला होने के साथ ही उसकी उपलब्धता घटने, तापीय परियोजनाओं में तकनीकी दिक्कत और नेपाल आपदा के मद्देनजर पहली सितंबर के बाद से राज्य में खासतौर से रात में बिजली का संकट बरकरार था।

चार हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ी संकट को देखते हुए कारपोरेशन प्रबंधन ने बंद यूनिटों को चालू कराने के लिए जहां एक तापीय परियोजना से दूसरी जगह कोयले को भेजने की व्यवस्था की वहीं तकनीकी दिक्कतों को तेजी से दूर कर 10 से अधिक यूनिटों को चालू कराया। इससे पिछले चार दिनों में लगभग चार हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता बढ़ गई है।