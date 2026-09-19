यूपी में भाजपा के नए जिला प्रभारियों की नियुक्ति, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जारी की लिस्ट
भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए नए जिला ...और पढ़ें
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भाजपा यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नए जिला प्रभारियों की घोषणा की।
पश्चिम, बृज, कानपुर, अवध, काशी, गोरखपुर क्षेत्रों में नियुक्तियां हुईं।
संगठन को राज्य भर में मजबूत और सक्रिय बनाना मुख्य लक्ष्य।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 19 सितंबर 2026 को प्रदेश भर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जिला प्रभारियों की घोषणा कर दी है। इस संगठनात्मक फेरबदल के तहत पश्चिम, बृज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों के सभी सांगठनिक जिलों व महानगरों के लिए नए प्रभारियों के नामों का एलान किया गया है। पार्टी का उद्देश्य इन नियुक्तियों के माध्यम से राज्य भर में संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय बनाना है।
सूची के अनुसार, प्रदेश के प्रमुख महानगरों और जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लखनऊ महानगर में त्रयम्बक त्रिपाठी, वाराणसी महानगर व जिला दोनों की कमान अरुण पाठक को, गाजियाबाद महानगर में अशोक कटारिया और नोएडा महानगर की जिम्मेदारी डी०के० शर्मा को दी गई है।
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इसके अलावा, अन्य सभी जिलों में भी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को प्रभारी नियुक्त किया गया है।
|क्षेत्र
|क्रम
|प्रभारी जिला
|नाम
|पश्चिम
|1
|रामपुर
|मोहित बेनीवाल
|2
|मुरादाबाद महानगर
|प्रमेन्द्र जांगड़ा
|3
|मुरादाबाद जिला
|विकास अग्रवाल
|4
|शामली
|चौधरी राजा वर्मा
|5
|अमरोहा
|सत्येंद्र सिसोदिया
|6
|बिजनौर
|सत्यपाल सैनी
|7
|सहारनपुर महानगर
|अजय शर्मा
|8
|सहारनपुर जिला
|हंसराज जाटव 'पप्पू'
|9
|मुजफ्फरनगर
|हरिओम शर्मा
|10
|मेरठ महानगर
|अशोक मोंगा
|11
|मेरठ जिला
|भरत भूषण गुप्ता
|12
|गाजियाबाद महानगर
|अशोक कटारिया
|13
|गाजियाबाद जिला
|संजीव गोयल सिक्का
|14
|हापुड़
|बसंत त्यागी
|15
|नोएडा महानगर
|डी०के० शर्मा
|16
|गौतमबुद्धनगर
|कांता कर्दम
|17
|बागपत
|वाई०पी०सिंह
|18
|सम्भल
|डॉ० चंद्रमोहन सिंह
|19
|बुलंदशहर
|सुरेश राणा
|बृज
|1
|आगरा महानगर
|बृज बहादुर लोधी
|2
|आगरा जिला
|घनश्याम
|3
|मथुरा महानगर
|पवन शर्मा
|4
|मथुरा जिला
|प्रमोद गुप्ता
|5
|फिरोजाबाद महानगर
|विवेक सारस्वत
|6
|फिरोजाबाद जिला
|गिरिराज कुशवाहा
|7
|अलीगढ़ जिला
|गौरव आर्य
|8
|अलीगढ़ महानगर
|राकेश शंखवार
|9
|हाथरस
|अनिल चौधरी
|10
|मैनपुरी
|श्याम भदौरिया
|11
|कासगंज
|कन्हैयालाल गुप्ता
|12
|बरेली महानगर
|रजनीकांत माहेश्वरी
|13
|बरेली जिला
|दिनेश शर्मा
|14
|आंवला
|डी०पी० भारती
|15
|शाहजहांपुर जिला
|संजीव प्रताप सिंह
|16
|शाहजहापुर महानगर
|दुर्विजय शाक्य
|17
|पीलीभीत
|हर्षवर्धन आर्य
|18
|बदायूं
|राकेश मिश्रा
|19
|एटा
|नागेंद्र सिकरवार
|कानपुर
|1
|कानपुर महानगर उत्तर
|अनिल यादव
|2
|कानपुर महानगर दक्षिण
|प्रांशुदत्त द्विवेदी
|3
|कानपुर ग्रामीण
|आनंद सिंह
|4
|कानपुर देहात
|शिवमहेश दुबे
|5
|इटावा
|देवेश कोरी
|6
|कन्नौज
|रूपेश गुप्ता
|7
|फर्रूखाबाद
|नरेंद्र राजपूत
|8
|फतेहपुर
|राहुल अग्निहोत्री
|9
|औरैया
|दिनेश वाजपेयी
|10
|झाँसी महानगर
|रंजना उपाध्याय
|11
|झाँसी जिला
|मानवेन्द्र सिंह
|12
|बांदा
|संतविलास शिवहरे
|13
|महोबा
|इंद्रपाल पटेल
|14
|चित्रकूट
|संजीव श्रृंगीऋषि
|15
|हमीरपुर
|प्रदीप सरावगी
|16
|जालौन
|भुवन प्रकाश गुप्ता
|17
|ललितपुर
|अशोक राजपूत
|अवध
|1
|लखनऊ महानगर
|त्रयम्बक त्रिपाठी
|2
|लखनऊ जिला
|सौरभ मिश्रा
|3
|रायबरेली
|डॉ० नीरज सिंह
|4
|सीतापुर
|नीरज सिंह
|5
|लखीमपुर
|विजय बहादुर पाठक
|6
|हरदोई
|कमलेश मिश्रा
|7
|अंबेडकरनगर
|अवधेश श्रीवास्तव
|8
|बाराबंकी
|नीरज वर्मा
|9
|बलरामपुर
|रामकिशोर मौर्य
|10
|बहराइच
|अर्चना मिश्रा
|11
|गोंडा
|राहुल राज रस्तोगी
|12
|श्रावस्ती
|त्रयम्बक तिवारी
|13
|अयोध्या जिला
|अनूप गुप्ता
|14
|अयोध्या महानगर
|शिवभूषण सिंह
|15
|उन्नाव
|संतोष सिंह
|काशी
|1
|वाराणसी महानगर
|अरुण पाठक
|2
|वाराणसी जिला
|अरुण पाठक
|3
|गाजीपुर
|अजीत चौबे
|4
|प्रतापगढ़
|अवधेश गुप्ता
|5
|भदोई
|समीर सिंह
|6
|जौनपुर
|शंकर गिरी
|7
|मछलीशहर
|दिनेश मौर्य
|8
|सुल्तानपुर
|बृजभूषण सिंह
|9
|अमेठी
|सुनील सिंह
|10
|प्रयागराज महानगर
|राकेश त्रिवेदी
|11
|प्रयागराज यमुनापार
|अनिल सिंह
|12
|प्रयागराज गंगापार
|अशोक मिश्रा
|13
|चंदौली
|मीना चौबे
|14
|कौशांबी
|अमरनाथ यादव
|15
|मिर्जापुर
|भानु प्रताप सिंह
|16
|सोनभद्र
|कौशलेन्द्र पटेल
|गोरखपुर
|1
|गोरखपुर महानगर
|महेश शुक्ला
|2
|गोरखपुर जिला
|अजय सिंह गौतम
|3
|संतकबीर नगर
|जयप्रकाश साहू
|4
|बस्ती
|सत्येंद्र सिन्हा
|5
|सिद्धार्थनगर
|प्रवीन गुप्ता
|6
|महाराजगंज
|नरेंद्र मणि त्रिपाठी
|7
|देवरिया
|देवेन्द्र यादव
|8
|कुशीनगर
|कामेश्वर सिंह
|9
|आजमगढ़
|धर्मेंद्र सिंह
|10
|लाल गंज
|दुर्विजय राय
|11
|मऊ
|सहजानंद राय
|12
|बलिया
|प्रेमचंद मिश्रा