यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कानपुर-आगरा समेत प्रदेश के 35 IPS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, ये रही पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 35 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों का तबादला किया है।
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उत्तर प्रदेश में 35 आईपीएस अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।
लखनऊ, कानपुर, आगरा सहित प्रमुख शहरों में पुलिस अधिकारियों का तबादला।
डीसीपी, एसपी और अपर एसपी को मिली नई जिम्मेदारियां।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस प्रशासनिक में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 35 अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख कमिश्नरेटों के साथ-साथ कई जिलों में तैनात पुलिस उपायुक्तों (DCP), पुलिस अधीक्षकों (SP) तथा अपर पुलिस अधीक्षकों (Addl. SP) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
इस फेरबदल में वर्ष 2014 से 2022 बैच तक के नियमित भर्ती (RR) के अधिकारियों के अलावा प्रांतीय पुलिस सेवा से पदोन्नत (SPS) आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत चारू निगम को पुलिस अधीक्षक यूपी-112 लखनऊ से सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद और श्रवण कुमार सिंह को डीसीपी कानपुर नगर से डीसीपी गौतमबुद्धनगर बनाया गया है। इसके अलावा साद मिया खां और सैय्यद अली अब्बास के बीच आगरा एवं गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में जिम्मेदारियों की अदला-बदली की गई है।
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साथ ही सीआईडी, इंटेलिजेंस मुख्यालय, पीएसी और पुलिस मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में भी बदलाव करते हुए कई युवा अफसरों को विभिन्न जिलों में अपर पुलिस अधीक्षक के पदों पर तैनात किया गया है।
|क्र०
|अधिकारी का नाम व बैच
|कहां से (वर्तमान पद)
|कहां को (नवीन तैनाती)
|1
|चारू निगम, आईपीएस-आरआर-2014
|पुलिस अधीक्षक, यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ
|सेनानायक, 47वीं वाहिनी पीएसी, गाजियाबाद
|2
|श्रवण कुमार सिंह, आईपीएस-एसपीएस-2014
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
|3
|प्रमोद कुमार, आईपीएस-आरआर-2015
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
|पुलिस अधीक्षक, साइबर मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
|4
|रवि शंकर निम, आईपीएस-एसपीएस-2015
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
|सेनानायक, 02वीं वाहिनी, एस.एस.एफ., गोरखपुर
|5
|अतुल शर्मा-।।, आईपीएस-आरआर-2016
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ
|6
|सोनम कुमार, आईपीएस-आरआर-2016
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज
|7
|रविन्द्र कुमार, आईपीएस-आरआर-2016
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|8
|नीरज कुमार पाण्डेय, आईपीएस-एसपीएस-2016
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज
|पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज
|9
|ममता रानी चौधरी, आईपीएस-एसपीएस-2017
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी., लखनऊ
|10
|मो. इरफान अंसारी, आईपीएस-एसपीएस-2017
|पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज
|पुलिस अधीक्षक, सी०आई०डी०, उ०प्र० लखनऊ
|11
|साद मिया खां, आईपीएस-आरआर-2018
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|12
|सैय्यद अली अब्बास, आईपीएस-आरआर-2018
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
|13
|श्रुति श्रीवास्तव, आईपीएस-आरआर-2020
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज
|14
|विक्रम दहिया, आईपीएस-आरआर-2020
|अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत
|अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
|15
|आयुष श्रीवास्तव, आईपीएस-आरआर-2021
|पुलिस अधीक्षक, नगर, जौनपुर
|पुलिस अधीक्षक, नगर, उन्नाव
|16
|राजेश गुनावत, आईपीएस-आरआर-2021
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद फिरोजाबाद
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
|17
|अनन्त चन्द्रशेखर, आईपीएस-आरआर-2021
|अपर पुलिस अधीक्षक, चन्दौली
|पुलिस अधीक्षक, नगर, जौनपुर
|18
|देवेश चर्तुवेदी, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद अयोध्या
|अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, अम्बेडकरनगर
|19
|विवेक तिवारी, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद खीरी
|अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी, बाराबंकी
|20
|सुमित सुधाकर रामटेके, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी, सम्भल
|21
|अरीबा नोमान, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद झांसी
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|22
|मनोज कुमार यादव, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|23
|रिजुल, आईपीएस-आरआर-2022
|अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ
|अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
|24
|गौतम राय, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर
|अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, बिजनौर
|25
|मेविस टॉक, आईपीएस-आरआर-2022
|सहायक पुलिस अधीक्षक, जनपद बांदा
|अपर पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र
|26
|जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी./यू.पी.एस.आई.एफ.एस., लखनऊ
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
|27
|कपिल देव सिंह, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|पुलिस अधीक्षक, यातायात मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ
|28
|ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|29
|बलवंत कुमार चौधरी, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, अयोध्या
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
|30
|अभय नाथ त्रिपाठी, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, नगर, इटावा
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|31
|हरेन्द्र कुमार, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, अम्बेडकरनगर
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट आगरा
|32
|राजेश कुमार पाण्डेय, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी
|33
|हरेन्द्र प्रताप यादव, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, एस.डी.आर.एफ., लखनऊ
|पुलिस अधीक्षक, यूपी-112, लखनऊ
|34
|कुलदीप सिंह, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी, सम्भल
|सेनानायक, 43 वाहिनी पीएसी, एटा
|35
|विनीत भटनागर, आईपीएस-एसपीएस
|पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, हापुड़
|पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी