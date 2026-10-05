उत्तर प्रदेश में पांच पुलिस अधिकारियों का तबादला, दो का ट्रांसफर रद; संशोधित लिस्ट जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश में संशोधन किया गया है। सोमवार को जारी संशोधित सूची में पांच अधिकारियों के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसमें दो अधिकारियों का पूर्व में प्रस्तावित स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है, जबकि दो अधिकारियों को नए जिलों में तैनाती दी गई है।

संशोधित आदेश के अनुसार पवन गौतम का जनपद खीरी से जनपद कासगंज किया गया स्थानांतरण बदल दिया गया है। अब उन्हें अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद रायबरेली के पद पर तैनाती दी गई है। वहीं रायबरेली में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात आलोक सिंह-तृतीय को अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद कासगंज बनाया गया है।