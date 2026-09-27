पुलिसकर्मियों के ट्रेनिंग सिलेबस में होगा बदलाव, पदों के हिसाब से तैयार होंगे नए कोर्स

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेहतर पुलिसिंग के लिए अब पुलिसकर्मियों के पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। नए पाठ्यक्रमों को अलग-अलग पदों की जिम्मेदारियों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

इन पाठ्यक्रमों को केंद्र सरकार के एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल (आईजीओटी) पर उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को इस प्रक्रिया के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस संदर्भ में जारी निर्देशों के अनुसार कमिश्नरेट, जोन, रेंज और राज्य स्तरीय इकाइयां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कराने के लिए प्रभारी अधिकारी के माध्यम से प्रशिक्षण निदेशालय को प्रस्ताव भेज सकेंगी।