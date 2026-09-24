नशा तस्करों पर यूपी पुलिस सख्त: 3 साल में 99 तस्करों की 88.1 करोड़ की संपत्ति जब्त

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में नशा तस्करों के विरुद्ध पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने कार्रवाई तेज कर दी है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पुलिस व एएनटीएफ के अधिकारियों से कहा है कि नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान धीमा नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि कार्रवाई और तेज की जाए। उन्होंने बताया कि तीन वर्षों में 99 नशा तस्करों की 88.1 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से 2026 के बीच प्रदेश में मादक पदार्थों के 99 तस्करों के खिलाफ पीआइटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई की गई। वर्ष 2026 में अभी तक 71 तस्करों की संपत्तियां जब्त की गई।