यूपी पुलिस पीईटी परीक्षा: 9 केंद्रों पर बदली तारीख, अब 8 अक्टूबर को होगा टेस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पुलिस में आरक्षी व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के तहत होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की कुछ तिथियों में संशोधन किया गया है। वर्षा के कारण 12वीं वाहिनी पीएसी फतेहपुर, आठवीं वाहिनी पीएसी बरेली, नौवीं वाहिनी पीएसी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी पीएसी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर, छठवीं वाहिनी पीएसी मेरठ, 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ और 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर में पहली अक्टूबर को होने वाली परीक्षा की तिथि आठ अक्टूबर कर दी गई है।

जबकि इन केंद्रों पर तीन अक्टूबर से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोर्ड की ओर से संशोधित परीक्षा की सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। वहीं, प्रयागराज, झांसी, लखनऊ, रायबरेली और अलीगढ़ समेत शेष छह केंद्रों पर परीक्षा एक अक्टूबर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।