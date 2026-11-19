राज्य ब्यूरो, लखनऊ। यूपी पुलिस साइबर सुरक्षा, डिजिटल पुलिसिंग और तकनीकी आधुनिकीकरण को मजबूत करने के लिए आईआईटी कानपुर समेत तीन संस्थानों के साथ साझेदारी करेगी। गुरुवार को आईआईटी कानपुर, डिजिटल इंडिया कारपोरेशन और प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पुलिस की तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए इन पहल को डीजीपी राजीव कृष्ण की 10 प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी में साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) और नई तकनीकों पर शोध व विकास किया जाएगा। पुलिस के डिजिटल सिस्टम की सुरक्षा जांचने, साइबर खतरों की पहचान और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के लिए आधुनिक तकनीक विकसित करने में भी सहयोग मिलेगा।