UP Police Bharti: शारीरिक दक्षता परीक्षा की डेट घोषित, 1 अक्टूबर से होगा एग्जाम 

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नागरिक पुलिस में 32,679 सिपाही व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) पहली अक्तूबर से शुरू होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं, महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी।

सिपाही भर्ती को लेकर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसबी शिरडकर ने बताया कि परीक्षा में सफल व असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट पर परीक्षा वाले दिन ही प्रदर्शित किया जाएगा।