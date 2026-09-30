मेरा गांव-मेरा विद्यालय से जुड़ेंगे यूपी के 1565 PM श्री स्कूल, विभाग ने जारी किया बजट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के 1565 पीएम श्री स्कूलों में नवंबर में मेरा गांव–मेरा विद्यालय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से स्कूलों को गांव और स्थानीय समुदाय से जोड़ने के साथ अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाना और बच्चों को बेहतर शैक्षिक माहौल उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के लिए सभी 1565 विद्यालयों को मिलाकर 46.95 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

कार्यक्रम में बच्चों के नामांकन, विद्यालय में ठहराव और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। समुदाय को विद्यालय की गतिविधियों और समग्र शिक्षा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी प्वाइंट भी बनाए जाएंगे।