बच्चों की थाली तक पोषण का स्वाद पहुंचा रही योगी सरकार, प्रदेश के 1.33 लाख विद्यालयों में परोसा गया हलवा

डिजिटल डेस्‍क, लखनऊ। त्योहारों की खुशियां समाज के हर वर्ग तक पहुंचें और बच्चों के चेहरे पर भी उत्सव की मुस्कान खिलाने की भावना के साथ उत्तर प्रदेश में धनतेरस के अवसर पर परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को विशेष भोजन परोसा गया। योगी सरकार की पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन में हलवा वितरित किया गया।

प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक विद्यालयों में एक साथ आयोजित यह गतिविधि पीएम पोषण योजना के व्यापक क्रियान्वयन और विद्यालयों में बच्चों के लिए आनंदपूर्ण वातावरण बनाने के प्रयास को रेखांकित करती है। धनतेरस पर बच्चों की थाली में परोसा गया हलवा उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा करने की एक सामूहिक पहल बना।

त्योहार की खुशी, बच्चों के साथ धनतेरस पर घरों में पकवानों और मिठाइयों के साथ उत्सव मनाया जाता है। इसी अवसर पर विद्यालयों में बच्चों को हलवा परोसकर उनके लिए भी त्योहार को खास बनाने का प्रयास किया गया। प्रदेशव्यापी स्तर पर आयोजित इस गतिविधि ने विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन के अनुभव को अधिक विविध और आनंददायक बनाया। 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंची यह पहल अपने व्यापक दायरे के कारण विशेष महत्व रखती है।

पोषण के साथ भोजन में विविधता पर जोर पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को नियमित मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के साथ भोजन में विविधता लाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में हलवा और उपमा को साप्ताहिक मेन्यू में शामिल करने की व्यवस्था बनाई गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में हलवा तथा दूसरे, चौथे और पांचवें सप्ताह में उपमा वितरित किया जाना है। इससे बच्चों को नियमित भोजन के साथ अलग-अलग स्वाद का विकल्प भी मिलेगा।