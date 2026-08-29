योगी सरकार का बड़ा तोहफा, रसोइयों को सितंबर के वेतन में ही मिलेगा बढ़ोतरी का लाभ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत प्रदेश के विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को बढ़े हुए वेतन का लाभ सितंबर के वेतन के साथ ही मिल जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की थी और कैबिनेट से इसे स्वीकृति मिल चुकी है।

अब शासन ने मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले रसोइयों के मानदेय में सरकार ने एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की है।

रसोइयों को सालाना 30 हजार रुपये मानदेय मिलेगा अब रसोइयों को 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अब तक रसोइयों को 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। मानदेय वर्ष में 10 माह के लिए दिया जाएगा। यानी रसोइयों को सालाना 30 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।