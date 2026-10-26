पहले दिन 8.21 लाख अभ्यर्थियों ने दी UP PET परीक्षा, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 के पहले दिन रविवार को 11.80 लाख आवंटित अभ्यर्थियों में से 8.21 लाख ने परीक्षा दी।

कुल उपस्थिति 69.63 प्रतिशत रही। परीक्षा में नकल रोकने और अभ्यर्थियों की पहचान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण, एआइ आधारित फेस रिकग्निशन और बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर 31,602 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई, जबकि इलेक्ट्रॉनिक संचार रोकने के लिए 20 जिलों में जैमर लगाए गए।

आयोग ने तीन दिन की परीक्षा के लिए कुल 35,41,297 अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए हैं। रविवार के बाद अब परीक्षा 30 अक्टूबर व एक नवंबर को प्रदेश के 60 जिलों के 1,372 केंद्रों पर दो पालियों में होनी है। परीक्षा के संचालन और निगरानी के लिए 2,744 सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट और लगभग 93,738 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई थी।