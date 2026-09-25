यूपी के 35 लाख छात्रों के लिए बड़ी खबर: PET-2026 की तारीखों में हुआ बदलाव, पूरा शेड्यूल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी)-2026 का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब परीक्षा 25 अक्टूबर (रविवार), 30 अक्टूबर (शुक्रवार) और एक नवंबर (रविवार) को होगी। पहले यह परीक्षा 23, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी।

निर्वाचन आयोग की ओर से 22 सितंबर को विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इसे देखते हुए आयोग ने पीईटी की तारीखें आगे बढ़ाई हैं। पीईटी में इस बार करीब 35 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।