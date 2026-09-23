परिषदीय शिक्षकों के तबादले को लेकर आया बड़ा अपडेट, 6000 आवेदकों के म्युचुअल ट्रांसफर और स्पेशल लिस्ट पर भी लगा ब्रेक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के तबादले का इंतजार लंबा होता जा रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद ने फिलहाल सभी तरह के तबादलों पर रोक लगा रखी है। जून में विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले करीब छह हजार शिक्षकों की सूची भी अब तक जारी नहीं हो सकी है। इनमें दिव्यांग, शिक्षक दंपती और असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षक शामिल हैं।

तबादला प्रक्रिया आगे न बढ़ने से कई शिक्षक परिवार से दूर जिलों में तैनाती के कारण परेशान हैं।

शिक्षकों का कहना है कि तबादला होने से उन्हें परिवार के करीब रहने का अवसर मिलेगा और आने-जाने की परेशानी भी कम होगी। शासन की नीति के अनुसार शिक्षकों का स्थानांतरण विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाना है।