यूपी के 29292 से ज्यादा लोगों की हुई मौज, 31 करोड़ का टैक्स माफ करेगी योगी सरकार; ऐसे मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) से अब तक 29,292 शहरी करदाताओं को 31.02 करोड़ रुपये की छूट मिली है।
HighLights
29,292 शहरी करदाताओं को ओटीएस योजना का लाभ मिला।
गृहकर व जलकर बकाए पर 31.02 करोड़ रुपये की छूट।
योजना से नगरीय निकायों की राजस्व वसूली में तेजी आई।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा शहरी करदाताओं के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ अब तक 29292 करदाताओं ने उठाया है। इन करदाताओं को गृहकर, जलकर आदि के बकाए पर लगने वाले सरचार्ज व ब्याज में 31.02 करोड़ रुपये छूट का लाभ मिला है। योजना के माध्यम से पुराने कर बकायों का पारदर्शी निस्तारण किया जा रहा है।
नगर विकास विभाग द्वारा 15 अगस्त को प्रारंभ की गई इस योजना का लाभ 15 दिसंबर तक उठाया जा सकता है। योजना से नगरीय निकायों की राजस्व वसूली में तेजी आई है। अब तक 48,751 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 25,231 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।
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नगर निगमों में 40,480, नगर पालिका परिषदों में 6033, नगर पंचायतों में 2160 और जल संस्थानों में 394 आवेदन आए हैं। आवासीय संपत्तियों से संबंधित 31,002, व्यावसायिक संपत्तियों से संबंधित 3785 और मिश्रित उपयोग वाली संपत्तियों से संबंधित करों के 3235 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
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नगर विकास सचिव अनुज कुमार झा ने कहा कि ओटीएस योजना से शहरी करदाताओं को राहत मिल रही है और नगरीय निकायों की राजस्व वसूली को भी गति मिल रही है।