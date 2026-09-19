यूपी के 29292  से ज्यादा लोगों की हुई मौज, 31 करोड़ का टैक्स माफ करेगी योगी सरकार; ऐसे मिलेगा फायदा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा शहरी करदाताओं के लिए शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ अब तक 29292 करदाताओं ने उठाया है। इन करदाताओं को गृहकर, जलकर आदि के बकाए पर लगने वाले सरचार्ज व ब्याज में 31.02 करोड़ रुपये छूट का लाभ मिला है। योजना के माध्यम से पुराने कर बकायों का पारदर्शी निस्तारण किया जा रहा है।

नगर विकास विभाग द्वारा 15 अगस्त को प्रारंभ की गई इस योजना का लाभ 15 दिसंबर तक उठाया जा सकता है। योजना से नगरीय निकायों की राजस्व वसूली में तेजी आई है। अब तक 48,751 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 25,231 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।