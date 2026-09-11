अदालत में अफसरों की पेशी में ड्रेस कोड जरूरी, रंगीन चश्मे-भड़कीले कपड़ों पर रोक; सरकार ने दिए ये सख्त आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अदालत की गरिमा और प्रोटोकाल को लेकर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब न्यायालय में व्यक्तिगत या वर्चुअल रूप से पेश होने वाले अधिकारियों को निर्धारित ड्रेस कोड में ही उपस्थित होना होगा। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत शपथ पत्र पर लगाया जाने वाला फोटो भी नवीनतम और उचित ड्रेस में होना चाहिए।

इसमें भड़कीले कपड़े, खुले बाल और रंगीन चश्मे अथवा सनग्लासेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों समेत संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। विशेष सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया? न्याय विभाग के निर्देशों के क्रम में नियुक्ति विभाग के विशेष सचिव विजय कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि शपथ पत्र देने वाले अधिकारी, शपथ आयुक्त या नोटरी हस्ताक्षर में केवल नीली स्याही का प्रयोग करेंगे। शपथ आयुक्त या नोटरी की मुहर भी काली, लाल, हरी अथवा किसी अन्य रंग की नहीं होनी चाहिए।