यूपी में 11 साल बाद बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, मानसून को लेकर IMD ने जारी किया ताजा अपडेट
उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, अगले 48 घंटों में पूरे प्रदेश से विदाई की संभावना ...और पढ़ें
HighLights
अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई।
इस साल 11 साल बाद 800 मिमी बारिश का रिकॉर्ड टूटा।
01-06 अक्टूबर तक मौसम शुष्क, 07 अक्टूबर को हल्की बारिश।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। वहीं, कई जगहों पर तापमान बढ़ने से लोग उमस का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में मानसून के वापसी होने लगी है। अगले 48 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून के विदाई की स्थिति अनुकूल है।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, 01 अक्टूबर 2026 को मानसून वापसी की सीमा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से होकर गुजर रही है। अगले दो दिनों में यह पूरे प्रदेश को छोड़ देगा।
IMD के अनुसार, 01 अक्टूबर को मानसून वापसी की सीमा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से होकर गुजर रही है। अगले दो दिनों में पूरे प्रदेश से मौसम की विदाई हो सकती है। इसके साथ ही, कई हिस्सों में मौसम शुष्क रह सकता है।
यूपी में मौसम का पूर्वानुमान
यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में मौसम को लेकर IMD ने पूर्वानुमान जारी किया है। 01-06 अक्टूबर के बीच अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं, 07 अक्टूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है। कुछ स्थानीय हिस्सों में बदलाव दिख सकता है।
पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश का आंकड़ा
खास बात यह है कि इस साल मानसूनी बारिश ने 11 साल बाद 800 मिलीमीटर का आंकड़ा पार किया है। हालांकि इस बार पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अंतर देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 782.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य आंकड़ा 672 मिलीमीटर है।
यहां बारिश सामान्य से 17 प्रतिशत अधिक रही। बुधवार को लखनऊ में दिन का पारा 32.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक बना रहा।
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