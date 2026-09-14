UP Weather Today: यूपी में कमजोर पड़ा मानसून, अगले दो दिनों तक हल्की बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में मानसून की सक्रियता सीमित रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में किसी प्रभावी मौसम तंत्र के सक्रिय नहीं होने से व्यापक वर्षा की संभावना कम है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

मौसम विज्ञानी अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तरी-पश्चिमी और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। यह दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने के बाद अब दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर केंद्रित हो गया है। इसके कारण मानसूनी द्रोणी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसककर मध्य भारत की तरफ पहुंच गई है।

मौसम तंत्र के इस बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। अगले दो दिनों तक प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान व्यापक स्तर पर तेज वर्षा के बजाय छिटपुट बारिश होने के आसार हैं।

अधिकतम तापमान में हुई वृद्धि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के कारण गरज-चमक के साथ वर्षा हो सकती है। दो दिनों बाद वर्षा की गतिविधियों में आंशिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मानसून की कमजोर गतिविधि के बीच लखनऊ सहित अवध के अधिकतर जिलों में दिन के तापमान में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।