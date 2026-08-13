UP Weather Today: लखनऊ सहित प्रदेशभर में आज से बदलेगा मौसम, पूर्वी यूपी में फिर सक्रिय होगा मानसून

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने जा रहा है। गुरुवार से पूर्वी यूपी में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी और कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी में भी गुरुवार से बादलों की आवाजाही के बीच धूप भी निकलनेगी, लेकिन शुक्रवार को मध्यम से भारी वर्षा के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और मानसूनी ट्रफ के यूपी की ओर खिसकने से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। पिछले कुछ दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, गुरुवार को पूर्वी यूपी के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, संतकबीरनगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में तेज बारिश हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने और वज्रपात का भी अलर्ट है।



लखनऊ में क्या रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में गुरुवार तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। शुक्रवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि शाम से रात तक तेज बारिश होने की संभावना है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है।