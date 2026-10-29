उत्तर प्रदेश की 11 MLC सीटों का परिणाम घोषित, कौन-कहां से जीता और कौन हारा? देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव का परिणाम आ गया है। इन सीटों पर 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई और 27 अक्टूबर से मतगणना शुरू हुई। तीन दिनों की काउंटिंग के बाद गुरुवार को 11 सीटों की तस्वीर साफ हो गई।

11 में से भारतीय जनता पार्टी के हिस्से 6 सीटें और समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें आईं। कुछ सीटों पर तो जैसे-तैसे भाजपा जीती। चुनावी परिणामों ने प्रदेश की राजनीति में कांटे की टक्कर को साफ जाहिर किया है। एक ओर जहां समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाकर मजबूत प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 6 सीटों पर बढ़त हासिल कर अपना दबदबा तो कायम रखा, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा रहा कि पार्टी काफी नजदीकी अंतर से ही जीत दर्ज करने में सफल हो सकी।