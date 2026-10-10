यूपी MLC चुनाव में 7 प्रत्याशियों ने नाम लिया वापस, अब मैदान में 152 उम्मीदवार; 23 अक्टूबर को होगी वोटिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान परिषद की खंड स्नातक व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को सात प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इनमें खंड स्नातक के तीन व खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चार प्रत्याशी शामिल हैं।

अब कुल 152 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं। इस चुनाव में 14.81 लाख मतदाता 23 अक्टूबर को वोट डालकर इनके भाग्य का निर्णय करेंगे। कुल 2697 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 24 प्रत्याशी वाराणसी खंड स्नातक सीट पर हैं। वहीं बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट पर 17, लखनऊ खंड स्नातक व गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट पर 16-16, आगरा खंड स्नातक, इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक व लखनऊ खंड शिक्षक सीट पर 13-13, आगरा खंड शिक्षक सीट पर 12, वाराणसी खंड शिक्षक व मेरठ खंड शिक्षक सीट पर 10-10 और मेरठ खंड स्नातक सीट पर आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा।