यूपी में मेडिकल कॉलेजों के आउटसोर्स कर्मियों के लिए खुशखबरी, दीपावली से पहले मिलेगा मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को दीपावली से पहले मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक ने इस संबंध में सभी संबंधित संस्थानों के अधिकारियों को इसके लिए पत्र भेजा है। सेवा प्रदाता फर्मों को आपसी समन्वय से निर्धारित समयावधि में मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करने की हिदायत की गयी है।