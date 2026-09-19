अब विदेश में बैठकर भी अपने गांवों की सूरत बदल सकेंगे प्रवासी भारतीय, NRI पोर्टल को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार विदेश में बसे लोगों को अपनी माटी से जोड़ने के लिए ‘मातृभूमि योजना’ का प्रचार-प्रसार डिजिटल माध्यमों से करेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एनआरआइ पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।

पंचायती राज विभाग ने इस योजना की विस्तृत जानकारी एनआरआइ पोर्टल पर डालने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ग्राम स्तर पर इस योजना का प्रचार करें।

योजना की विस्तृत जानकारी शामिल कराई

निदेशक पंचायती राज अमित कुमार सिंह ने एनआरआइ पोर्टल के माध्यम से मातृभूमि योजना का प्रचार प्रसार करने के भारत सरकार को पत्र लिखा है। बताया है कि हाल ही में इंवेस्ट यूपी के पोर्टल पर भी इस योजना की विस्तृत जानकारी शामिल कराई गई है, ताकि देश के विभिन्न शहरों व विदेश में बसे प्रदेश के लोगों तक योजना की जानकारी पहुंच सके।