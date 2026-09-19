यूपी में अब सोलर रूफटॉप के लिए बैंक से मिलेगा लोन, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही सोलर रूफटाप उपभोक्ताओं को समय पर ऋण दिलाने के लिए बैंकों को निर्देशित किया है।

बैंकों से कहा है कि इस योजना के तहत आने वाले ऋण आवेदनों को अनावश्यक रूप से खारिज न किया जाए। पात्र उपभोक्ताओं को समय पर ऋण प्रदान किया जाए।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के निदेशक रविन्दर सिंह ने सोलर रूफटाप उपभोक्ताओं को ऋण दिलाने के लिए बैंकों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि ऋण आवेदनों को खारिज करने की प्रक्रिया को न्यूनतम किया जाए।