सब्सिडी का लाभ पाने के लिए LPG उपभोक्ताओं को कराना होगा ई-केवाईसी, मोबाइल एप से पूरी कर सकेंगे प्रक्रिया

जागरण संवाददता, लखनऊ। यूपी में LPG गैस कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है।

प्रदेश के पचास लाख उपभोक्ताओं को केवाईसी न कराना महंगा पड़ सकता है। इंडियन आयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने अब तक अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है।

गैस कंपनियों की ओर से लगातार जागरूक किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस प्रक्रिया को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कंपनियों ने केवाईसी पूरी कराने के लिए 30 सितंबर तक की समयसीमा निर्धारित की है।

इसके बाद पहली अक्टूबर से केवाईसी नहीं कराने वाले पात्र उपभोक्ताओं की सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। अभी तक कुल एक करोड़, 20 लाख 35 हजार उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी करा ली है। कंपनियों के निर्देश के अनुसार, 30 सितंबर तक केवाईसी पूरी कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद पहली अक्टूबर से केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। मोबाइल एप और गैस एजेंसी से करा सकते हैं प्रक्रिया उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल एप अथवा अधिकृत गैस एजेंसी के माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं।