रोवर से होगी यूपी में जमीनों की सटीक पैमाइश, 350 तहसीलों और 10 निकायों में सर्वेक्षण शुरू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में जमीन की पैमाइश और सीमांकन की प्रक्रिया अब जंजीर-फीते के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर डिजिटल तकनीक पर आधारित हो रही है। राजस्व विभाग ने 350 तहसीलों में रोवर से फील्ड सर्वेक्षण शुरू करा दिया है। साथ ही, 10 शहरी स्थानीय निकायों को नक्शा परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए 143 रोवर दिए गए हैं।

राजस्व परिषद की आयुक्त व सचिव कंचन वर्मा के मुताबिक हरदोई स्थित केटीएस (चकबंदी प्रशिक्षण केंद्र) में दो रोवर लगाए गए हैं। वहीं लेखपाल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए खरीदे गए नौ रोवर से प्रशिक्षण का कार्य पूरा कराया जा चुका है। इससे राजस्व कर्मियों को नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया गया है।