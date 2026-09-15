यूपी चुनाव से पहले राजभर का बड़ा दांव, सुभासपा ने 33 सीटों पर दावेदारी के लिए तैयार की लिस्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के सहयोगी दल विधान सभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और उनकी नजरें अभी से गठबंधन के तहत मिलने वाली सीटों पर हैं। इन दलों ने अपनी प्राथमिकता वाली सीटों की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। अपने बेबाक बयानों से आए दिन चर्चा में रहने वाले पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) ने दावेदारी के लिए 33 सीटों की सूची तैयार की है।

इसमें 2022 में भाजपा द्वारा जीती गईं नौ विधान सभा सीटें भी शामिल हैं। एनडीए के एक अन्य घटक दल निषाद पार्टी की दो सीटों पर भी सुभासपा की नजर है।सुभासपा ने इन सीटों का चयन जातीय समीकरणों और चुनाव को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के विस्तृत अध्ययन के बाद किया है।

भाजपा के कब्जे वाली जिन नौ विधान सभा सीटों पर सुभासपा दावेदारी करने की तैयारी में है, उनमें वाराणसी जिले की अजगरा और शिवपुर, कुशीनगर जिले की रामकोला, देवरिया जिले की रामपुर कारखाना, संतकबीर नगर जिले की घनघटा, हरदोई जिले की संडीला, बलरामपुर जिले की उतरौला, बहराइच जिले की बलहा और सीतापुर जिले की महोली शामिल हैं।