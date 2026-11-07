दीपावली पर यूपी के कोटेदारों को तोहफा: बढ़ा लाभांश खातों में ट्रांसफर, अब मिलेगा ₹125 प्रति क्विंटल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दीपावली से एक दिन पहले प्रदेश सरकार ने उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) को बढ़े हुए लाभांश का उपहार दिया। शुक्रवार को राज्य अतिरिक्त लाभांश के रूप में 20.90 करोड़ रुपये कोटेदारों के बैंक खातों में अंतरित किए गए।

सरकार ने जुलाई से प्रति क्विंटल 25 रुपये अतिरिक्त लाभांश देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब प्रदेश के 80 हजार से अधिक कोटेदारों को 125 रुपये प्रति क्विंटल लाभांश मिलना शुरू हो गया है। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उचित दर विक्रेताओं का लाभांश बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य सरकार के बजट से अतिरिक्त लाभांश का भुगतान शुरू किया गया। प्राथमिक लाभांश के 10,779 बिलों का सत्यापन पूरा हो चुका है। वहीं, पूरक लाभांश के 6137 बिल भी सत्यापित किए जा चुके हैं।