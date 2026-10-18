हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कानपुर और ग्रेटर नोएडा की 2 फर्मों के लाइसेंस होंगे सस्पेंड, गड़बड़ी पर FSDA का एक्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हेल्थ सप्लीमेंट (स्वास्थ्य पूरक आहार) बनाने वाली कानपुर और ग्रेटर नोएडा की दो फर्मों के उत्पाद तैयार करने में अनियमितताएं मिलने पर उनके लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की गई है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के अधिकारियों ने दोनों इकाइयों का निरीक्षण किया। उत्पाद की गुणवत्ता पर संदेह होने के साथ प्रबंधन के पास निर्माण से जुड़े अभिलेख नहीं थे। उत्पाद के नमूने जांच के लिए भेजने के बाद उपलब्ध सामग्री को जब्त कर लिया गया है।

कानपुर में श्रीनगर, पहाड़पुर बिंगनवा स्थित मेसर्स केएसबी लाइफ केयर्स का निरीक्षण मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय पाण्डेय के नेतृत्व में सचल दल ने किया। जांच में उत्पाद के निर्माण में अनियमितताएं की आशंका में नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं।