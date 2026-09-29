सरकारी ITI में जल्द खुलेंगी बंपर भर्तियां, बिना लिखित परीक्षा होगी हायरिंग; कितनी मिलेगी सैलरी?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में शुरू किए गए नए ट्रेडों को संचालित करने के लिए 1065 प्रशिक्षक व कार्यदेशक आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे। इनमें 894 प्रशिक्षक और 171 कार्यदेशक होंगे।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमशीलता विभाग ने इनके चयन, अनुभव और मानदेय की व्यवस्था तय कर दी है। इन संस्थानों में टाटा टेक्नोलाजीज लिमिटेड के सहयोग से नए कोर्स संचालित किए जा रहे हैं।

नए ट्रेडों में फिलहाल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट (एनटीसी) या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (एनएसी) धारक प्रशिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। ऐसे में पहले चरण में 70 प्रतिशत पद डिग्री-डिप्लोमा धारकों और 30 प्रतिशत पद एनटीसी/एनएसी धारकों से भरे जाएंगे।

अंतिम परीक्षा पास करने के बाद का ही होगा मान्य

आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले कार्यदेशक को प्रतिमाह 30 हजार रुपये और प्रशिक्षक को 23,600 रुपये मानदेय दिया जाएगा। चयन के लिए संबंधित मंडलीय संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में समिति होगी। एजेंसी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और उसके बाद समिति चयन प्रक्रिया पूरी करेगी। प्रशिक्षकों के लिए अनुभव उनकी तकनीकी योग्यता की अंतिम परीक्षा पास करने के बाद का ही मान्य होगा।