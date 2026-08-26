यूपी के सरकारी और प्राइवेट ITI में आज से एडमिशन शुरू, पहले चरण में सिलेक्ट अभ्यर्थी 4 सितंबर तक ले सकेंगे प्रवेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए पहले चरण का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। पहले चरण में चयनित अभ्यर्थी 27 अगस्त से चार सितंबर तक प्रवेश ले सकेंगे।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश ने सत्र 2026 के छह माह, सत्र 2026-27 के एक वर्षीय और सत्र 2026-28 के दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए चयन परिणाम जारी किया है। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर अपना चयन और प्रवेश संबंधी जानकारी देख सकते हैं।