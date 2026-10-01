यूपी को तकनीकी हब बनाने की कवायद तेज, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ेंगे निवेश व रोजगार के अवसर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में निवेश और रोजगार बढ़ाने की तैयारी तेज होगी। सरकार आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डाटा सेंटर और स्टार्टअप क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं को गति देगी।

बुधवार को योजना भवन में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में निवेश प्रस्तावों की मंजूरी, प्रोत्साहन राशि जारी करने और परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि नीतियों और योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि तय समय सीमा में उनका लाभ निवेशकों और कंपनियों तक पहुंचाया जाए।